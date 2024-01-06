معاناة مها أبو عوف مع الإنجاب.. «بدأت بمستحيل تخلفي وانتهت بمبروك أنتي حامل»

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، الموافق 6 يناير عام 2022، بعد رحلة قصيرة مع مرض السرطان، حيث عاشت حياة مليئة بالفن الذي بدأته بالغناء، من خلال فرقة الـ فور إم، التي أسسها شقيقها عزت أبو عوف وضم إليها شقيقاتها الثلاث مها ومنال وميرفت.

ومع نجاحها في مجال الفن والتمثيل، كان هناك أمل يراودها وهو حلم الأمومة، الذي قطعت من أجله مشوارا طويلا، ورحلات سفر للخارج ومتابعة طبية لعدة سنوات، ولكن دون جدوى، واضطر إلى أن تتخلى عن الفكرة وتطرحها جانبا، حتى يفاجئها الله بعد نحو 15 عاما، بتحقيق حلمها ودهشتها عندما يخبرها الطبيب لأول مرة «مبروك أنتِ حامل».

محاولات الإنجاب

«15 عاماً أحاول الإنجاب دون جدوى»، هكذا تحدثت الفنانة الراحلة مها أبو عوف في لقاء تلفزيوني مع إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» عن قصة إنجابها حيث قالت: «15 عاماً أجري محاولات كثيرة للإنجاب، وذهبت إلى أمريكا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا، كما أنني ذهبت لأطباء أطفال الأنابيب، ولكن بعد ذهابي إلى أمريكا في المرة الأخيرة توجه الأطباء بالنصيحة قائلين لي يجب أن أنتزع فكرة الإنجاب تماماً من عقلي، ووجهوا لي نصيحة أخرى بأن اتبنى طفلاً».

نصيحة الأطباء

واستكملت مها أبو عوف حديثها خلال اللقاء، قائلة: «نصحني الأطباء أيضاً باستئصال الرحم حتى لا أصاب بمرض الحمل الكاذب، ولكن قابلت ذلك بالرفض الشديد، وسلمت أمري إلى الله، واعتقدت أنه لا يريد لي أن أنجب، وذلك أدى إلى إحياء فكرة التبني بداخلي»، وكشفت عن بعض العمليات التي أجرتها.

وقالت أبو عوف: «استئصلت 11 كيساً من المبايض، وبعد انتزاع تلك الفكرة من داخلي تماماً، شعرت بألم شديد في معدتي ونصحني شقيقي بالذهاب إلى الطبيب، وبعد ذهابي وأثناء فحص الطبيب لي وإجراء السونار، وجد شيئاً غريباً، مما جعله يطلب مني التحاليل».

وأضافت مها أبو عوف، عن حديث الطبيب لها بعد إجراء التحاليل حيث، قائلا لها: «مبروك تحملين جنيناً، وبعد سماعي ذلك الخبر لم أتمالك نفسي من شدة السعادة، وقال إن جميع ما درسه في كتب الطب يؤكد استحالة إنجابها، وأنه تعلم من تجربتي شيئاً مهماً، هو ألا يؤكد على استحاله إنجاب أي امرأة، لأن الله يقول كن فيكون».