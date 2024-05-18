نموذج إجابة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الجيزة.. اعرف توزيع الدرجات

نشر عدد من المدارس الإعدادية بالجيزة، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، الذي أداه الطلاب اليوم السبت، في أول يوم امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2024/2023، الذي بدأ في التاسعة صباحا، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا.

امتحان اللغة العربية

وأوضحت المدارس الإعدادية عبر صفحتها الرسمية، نموذج امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية وتوزيع الدرجات الخاص بكل سؤال «التعبير والقراءة والقصة والنصوص والنحو».

وفيما يخص الإملاء، أوضح نموذج إجابة اللغة العربية يراعي المصحح الكتابة الصحيحة طبقا لقواعد الكتابة والخط، مشيرا إلى أن تكرار الخطأ يحسب بخطأ واحد والخطأ بنصف درجة.

عدد لجان الامتحان

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 191 و86 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى لجنة 57.

وأضافت أنه تم انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وإجراءات مشددة لمكافحة الغش منها منه دخول التليفون المحمول باللجان الامتحانية، وتفتيش الطلاب قبل الدخول.