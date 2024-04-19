سعر السكر اليوم.. تراجع 32% بالسلاسل التجارية

تراجع سعر السكر اليوم، في الأسواق المحلية، حيث كشفت عدد كبير من السلاسل والمحال التجارية الكبرى، عن تراجع جديد لأسعار السلع والمواد الغذائية بمختلف أنواعها، ويأتي على رأسها السكر والمكرونة واللحوم والدواجن والزيوت.

سعر السكر اليوم

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر السكر اليوم بمختلف أنواعه بعد التخفيضات، في عدد من السلاسل التجارية، بالإضافة إلى قيمة التخفيض، حيث تصل نسبة التراجع إلى نحو 32% لعدد من الأنواع، وفقا لبيان الغرف التجارية، وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

سلسلة محال الفرجاني

- تراجع سعر السكر اليوم «سكر أبيض 1 ك» ليسجل نحو 27 جنيهاً بدلاً من 39.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 32%.

- سجل سعر زيت ست البيت خليط 1 لتر نحو 67.50 جنيه بدلاً من 80 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 16%.

- سجل سعر زيت ذرة «عافية 2.2 لتر» نحو 264.95 جنيه بدلاً من 302.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 13%.

سلسلة محال بيم

- تراجع سعر السكر اليوم «سكر شفيق 1 ك» ليسجل نحو 27 جنيها.

- سجل سعر زيت ذرة «عافية 2.2 لتر» نحو 280.95 جنيه بدلاً من 334.50 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 16%.

- سجل سعر زيت عباد «عافية 2.2 لتر» نحو 246.95 جنيه بدلاً من 294.50 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 16%.