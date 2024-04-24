الحكومة تكشف سبب تحديث بيانات المستفيدين من بطاقات التموين

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، استمرار الحكومة في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إصلاح منظومة الدعم.

إصلاح منظومة الدعم

وطبقا للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية محمد معيط لمجلس النواب، والذي بدأت اللجان المتخصصة بالبرلمان فحصه ودراسته قبل رفع تقرير به للمجلس في جلسة عامة، لإقرار الموازنة طبقا للإجراءات البرلمانية المنظمة لذلك، فإن الحكومة تستهدف في إطار إصلاح منظومة الدعم تحديث بيانات المستفيدين عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين.

وأشار البيان الحكومي إلى أن تقديرات منظومة دعم السلع التموينية تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 70 مليون مستفيد، بينما تغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 61.8 مليون مستفيد، حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو 134.2 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83 مليار جنيه خلال العام المالي 2020- 2021.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وكانت وزارة التموين طلبت خلال الشهور الماضية، من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بالتوجه لمكاتب التموين لتعديل وتحديث البيانات الخاصة بهم.

وطبقا للبيان المالي للحكومة، فأنه يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024- 2025، بنحو 134.150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127.700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2023- 2024.