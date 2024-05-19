«السكة الحديد» تُعلن تقديم خدمات تكنولوجية لأول مرة في قطارات تالجو

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خدمات تكنولوجية تُقدم لأول مرة بقطارات التالجو الفاخرة، التي تعمل على خطوط السكك الحديدية للوجهين البحري والقبلي، موضحة أن هذه القطارات تعمل لأول مرة بالسكة الحديد وتُعد طفرة ونقلة نوعية كبيرة في أسطول الوحدات المتحركة، حيث تقدم رفاهية كبيرة وتتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة للوصول لأفضل خدمة ممكنة لراحة جمهور الركاب على غرار أحدث القطارات في العالم.

خدمات تكنولوجية تُقدم لأول مرة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، خدمات تكنولوجية تُقدم لأول مرة في قطارات التالجو، وفق ما فيديو نشرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، وهي كالآتي:

عربات الدرجة الأولى

- شاشة مزودة بمخرج لسماعة الأذن لكل مقعد بالدرجة الأولى

- مقبس V 220 ومدخل USB للشحن

- إمكانية استخدام راديو FM

- منضدة متعددة الاستخدامات

- كشاف للقراءة

- سلة مهملات لكل مقعد

- مسند زراع وحامل قدم

- إمكانية تعديل وضع المقعد

- إمكانية تدوير المقاعد لسفر العائلات

- تمتاز العربات بخاصية منع الاهتزازت وعزل الضوضاء

- منضدة مخصصة للاجتماعات والمجموعات

عربات الدرجة الثانية

- مقاعد قابلة للاستدارة

- شاشات عرض مركزية بها GBS لتحديد موقع القطار

- وسائل أمان عالية الكفاءة وسهلة الاستخدام

- كاميرات مراقبة وجهاز إنذار حريق بكل عربة

- سماعات خارجية بجوار المقاعد

- شبكة WI FI بكل عربة

- الباب يعمل بالأشعة الضوئية

- مشغولية دجورات المياه

- دورات مياه حديثة

- أماكن مخصصة لذوي الهمم بالعربة الخامسة بالقطار عربة البوفية

- دورات مياه لذوي الهمم

- بوفية قطار التالجو