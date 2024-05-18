8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد

وجهت وزارة النقل، تعليمات مُهمة لقائدي القطارات العاملين بمختلف خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور منها تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات وتطوير السكة والبنية الأساسية وتطوير نظم الإشارات.

وشملت التعليمات لقائدي القطارات، التالي:

- العمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة.

- تقديم خدمات محترمة ونظيفة وآمنة للركاب.

- لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية.

- إثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل.

- إثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

- ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين، الذين تقضي الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام إجازة عوضا عنها، وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور أيام تلك الجمع والعطلات والأعياد.

- على كافة العاملين العمل على زيادة وتعظيم موارد الهيئة المالية والمحافظة على كافة الأصول والمعدات والجرارات والعربات والمعدات وقطع الغيار.

- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات بدون تذكرة.

تعظيم التعاون مع القطاع الخاص

وأشارت وزارة النقل، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة، مؤكدة أن التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية يساهم في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يساهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.