4 طرق لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024.. السكة الحديد تكشف التفاصيل

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 4 طرق لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024، مؤكدة أنه تقرر زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.

طرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024

تُقدّم «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، طرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024، وفق ما أعلنت عنه السكة الحديد التي أكدت على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق الكامل مع جميع المحطات بمختلف المحافظات.

- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات

-الحجز الإلكتروني «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني

- الحجز الإلكتروني من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد والأيفون

- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية

- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع بعدد 820 ألف نقطة للقطارات الآتية:

* قطارات تحيا مصر على جميع الخطوط.

* كافة قطارات الدرجة الثالثة «التهوية الديناميكية – المكيفة» بالوجهين البحري والقبلي.

* القطارات VIP أرقام «905 / 906 - 916 / 917» على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس.

قطارات عيد الأضحى الإضافية

- تشغيل قطارات تالجو بين «القاهرة - الأقصر» والعكس.

- تشغيل قطارات VIP «القاهرة - أسوان» والعكس.

- تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين «القاهرة - أسوان» والعكس.

- تشغيل قطارات مخصص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش.