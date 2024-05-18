إجراءات مهمة من السكة الحديد بشأن حركة القطارات وزيادة عدد الركاب

كشفت وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، مؤكدة على ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب واستمرارية تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

لزيادة معدلات السلامة

وشددت على ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف، مع ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان، والتأكيد على نظافة كافة المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات، ومنها محطات خطوط الضواحي والمحطات لخدمة الركاب، وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات.

كما شددت على وضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط مع إيقاف بعض القطارت يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية على عدد من الخطوط الفرعية بصفة مؤقتة لضعف مشغوليتها كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية للخطوط.

رفع كفاءة خط شربين قلبين

ونوهت إلى رفع كفاءة خط شربين قلبين لزيادة سرعة القطارات على الخط وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وكذلك تنفيذ خطة شاملة لتطوير خط «محرم بك - مطروح» «خط الصحراء» وكذلك رفع كفاءة خط «المطرية - المنصورة».