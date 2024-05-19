عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع منظومة التأمين الشامل أولا بأول

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أولا بأول مع الجهات المختصة له.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى تحت عنوان «المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.. إنجازات تحققت ودروس مستفادة»، بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الصحة وممثلي منظمة الصحة العالمية، أنّ ما شهدناه من أزمات اقتصادية وصحية كان نقطة جعلتنا نفكر في التأمين الصحي الشامل لتغطية المواطنين والمساعدة في الحصول على خدمات طبية ذات جودة عالية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنّ التحدي الأكبر هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية، ومنها محافظات ذات كثافة عالية كمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدخول في المحافظات ذات الكثافة العالية من السكان ورؤية التحديات وما سيتم من نتائج.