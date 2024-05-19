في ذكرى ميلاده.. يوسف إدريس مسيرة حافلة بالإبداع

عرض «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى ميلاد يوسف إدريس.. مسيرة حافلة بالإبداع».

ذكرى ميلاد الأديب الراحل يوسف إدريس

تحل اليومُ ذكرى ميلاد الأديب الراحل يوسف إدريس أمير القصة القصيرة، الذي وُلد في قرية البيرون بمركز الفاقوس في محافظة الشرقية بالتاسع عشر من مايو عام 1927م.

عاش طفولته مع جدته في القاهرة وأكمل دراسته فيما، ونظرا لحبه للعلوم التحق بكلية الطب في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، وحصل على درجة البكالورويوس في الطب متخصصا في الطب النفسي عام 1951 وعُين طبيبا بمستشفى قصر العيني إلا أنه استقال منها وقرر التفرغ للكتابة وبدأ نشر قصصه القصيرة.

رواية الحرام من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة

وظهرت أولى قصصه عام 1954 وأصدر مجموعته القصصية الأولى «أرخص ليالي» عام 1954 التي أحدثت ضجة كبيرة وقتها، وتحولت رواياته إلى أفلام سينمائية مثل رواية الحرام من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة وعبدالله غيث وزكي رستم، وحادثة شرف التي حققت نجاحا كبيرا وقتها، ثم رواية لا وقت للحب التي تحولت لفيلم سينمائي عام 1963 من بطولة رشدي أباظة وفاتن حمامة وصلاح جاهين.