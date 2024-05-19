«الطاقة الذرية» تنظم دورة تدريبية عن «تطبيقات النيوترونات في الدول العربية»

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، اليوم، الدورة التدريبية حول «تشتت النيوترونات والتصوير النيوتروني: الأساسيات والتطبيقات»، والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

دورة تدريبية لـ 20 من الباحثين على مدار 5 أيام

وتستهدف الدورة، التي تُعقد على مدار 5 أيام، تدريب 20 من الباحثين من الدول العربية من «مصر، وسوريا، والعراق، والأردن، وموريتانيا، وليبيا، ولبنان».

تعريف المشاركين بتطورات في مجال تشتت ونفاذ النيوترونات

كما تستهدف تعريف المشاركين بأحدث التطورات في مجال تشتت ونفاذ النيوترونات بأنواعها المختلفة، وأهم تطبيقاتها في مجالات متنوعة، مثل: «التحليل الهيكلي للمواد، التصوير النيوتروني، دراسة التركيبات الكيميائية، اكتشاف العيوب في المواد، التطبيقات الطبية، التطبيقات الصناعية».