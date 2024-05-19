توقيع الكشف الطبي على 1531 حالة بالمجان في قافلة طبية بمركز ملوي

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1531 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية دير البرشا بمركز ملوي على مدار يومي 15 و16 مايو الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبي على 277 حالة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 277 حالة جراحة، و228 باطنة، و391 حالة أطفال، و77 حالة أسنان، و100 حالة نساء، و37 تنظيم الأسرة، و166 جلدية، و113 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأشار «حسنين» إلى إجراء 147 تحليلا متنوعا، و11 حالة موجات صوتية، و11 أشعة عادية، و90 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ116 متردداً.