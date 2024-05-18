عاجل.. استبعاد ثلاثي الأهلي من القائمة النهائية أمام الترجي

استبعد المدرب السويسري مارسيل كولر ثنائي من قائمة الفريق التي تخوض مباراة الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن مباريات المباراة النهائية من المسابقة، والتي تقام على أرضية ملعب حمادة العقربي برادس.

كولر يستبعد كريم الدبيس ومصطفى مخلوف ونيدفيد

وقرر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد الثلاثي كريم الدبيس، بالإضافة إلى مصطفى مخلوف وكريم نيدفيد من القائمة التي تخوض المباراة، وذلك لوجهة نظر فنية.

دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

بدلاء الأهلي اليوم أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيامحمد الشناوي - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أليو ديانج - محمود كهربا - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أنتوني موديست، محمود متولي