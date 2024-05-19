بتطبيق يعلم غير الناطقين الكلام.. جامعة المنصورة تحصد المركز الأول بمسابقة عالمية

كشف الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل فوز فريق الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجمهوية في مسابقة هالت برايز العالمية، بمشاركة 24 فريقا من مختلف الجامعات، ليتأهل إلى المنافسة العالمية في لندن.

المسابقة تستهدف المشاريع الاجتماعية الاستثمارية

وقال «غلوش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «المسابقة عالمية، وتستهدف مشاريع اجتماعية استثمارية للطلاب الجامعيين، وتحقق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: «المسابقة تختار كل عام هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وتحاول ترسيخ الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وبمناسبة مرور 15 عاما على تدشين المسابقة، فإن المسابقة أتاحت للطلاب هذا العام كل أهداف التنمية المستدامة حتى يقدم الطلاب أهدافا ابتكارية ومشاريع استثمارية فيها».

فريق جامعة المنصورة أعد تطبيقا لغير الناطقين

أوضح نائب رئيس جامعة المنصورة: «من بين شروط الفوز، أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق، وفريق جامعة المنصورة أعد تطبيقا لغير الناطقين حتى يتواصلوا مع اختصاصي إلكتروني يعلمهم النطق، وهذا التطبيق فيه 12 ألف كلمة معينة هدفه التعامل عن بعد مع غير الناطقين، ويستخدم تقنية موشن جرافيك، بالإضافة إلى تمارين افتراضية، وغيرها من الخدمات».