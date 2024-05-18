رئيس جامعة المنصورة: أطلقنا قافلة للمناطق الحدودية محملة بـ64 طن مواد غذائية

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إطلاق قافلة جسور الخير أمس، والتي تعتبر القافلة الحدودية 21 التي أطلقتها المبادرة، لافتًا إلى وجهتها: «تذهب للمناطق الحدودية من البلاد، في إطار مبادرة رئاسية تستهدف تنمية المجتمع المصري وتكافل جميع المواطنين».

وتابع «خاطر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ القافلة تضمنت 64 طن مواد غذائية، عبارة عن أرز ومكرونة ودقيق وفراخ مجمدة بجانب الملابس الجاهزة، وتعاونت فيها العديد من الجهات، فبجانب دعم جامعة المنصورة تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة، وانطلقت أمس تحمل 37 طبيب مختص في كافة المجالات سواء الطبية البشرية أو البيطرية وكذلك الزراعة بجانب قافلة رياضية ومنح تعليمية لأهالينا في حلايب وشلاتين.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة: «القافلة ضمت إداريين بلغ عددهم 54 عضو هيئة تدريس وجهاز إداري بالجامعة، وتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية والجهات التنفيذية على مستوى الدقهلية والمحافظات التي سنتوجه إليها، والقافلة بدأت عملها اليوم وستستغرق 4 أيام».