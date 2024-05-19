جامعة بنها تشارك بالمؤتمر الدولي للتعليم في العالم الإسلامي بماليزيا

شاركت جامعة بنها في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي بماليزيا، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة.

دراسة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وقدمت كل من الدكتورة هبة محمد عكاشة، والدكتورة ماجدولين السيد حسنين بكلية الفنون التطبيقية، ورقة بحثية خلال فعاليات المؤتمر تحت عنوان «دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتصميم الصناعي للروبوتات لابتكار نموذج أولي يستخدم في تصميم وطباعة المنسوجات».

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الدراسة كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتصميم الصناعي للروبوتات لأتمتة تصميم وطباعة المنسوجات باستخدام الشاشة الحريرية لتحقيق أتمتة طباعة المنسوجات والاستدامة وتحسين وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وكذلك الحد من البصمة الكربونية لصناعة طباعة المنسوجات والمخلفات والفواقد بكافة أنواعها التي تمثل جزء كبير من التلوث والاستهلاك من (المياه والطاقة والمال والجهد) الذي يحدث خلال عملية التصنيع، والعيوب التى تحدث في مراحل الطباعة بدءاً من تصميم المنسوجات.

واهتمت الدراسة بتحليل بعض اتجاهات التقنيات الجديدة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدى والروبوتات في العالم ، والتي يمكن استخدامها والاستفادة من امكانياتها في صناعة تصميم وطباعة المنسوجات ، وإحداث فرق كبير في زيادة كفاءة الإنتاج، ودراسة التأثير في التصميم وبيانات علم اللون والمجموعات اللونية وتصميمات الطباعة المخصصة (المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرد) وتطوير التقنيات والمنتجات المبتكرة.