جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من وكالة الفضاء المصرية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بمكتبه اليوم، وفد من وكالة الفضاء المصرية على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها الجامعة عن المنح المقدمة من الوكالة، في إطار حرص الجامعة نشر الوعي بالمنح والمشاريع الدولية التي تقدمها الجهات الدولية المعروفة.

وكالة الفضاء المصرية

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن المنح المقدمة لطلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراة لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من وكالة الفضاء المصرية، تأتي انطلاقا من اهتمام الوكالة ببناء مجموعات بحثية من المتخصصين بالجامعات المصرية، ولنشر وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكوين فرق بحثية متخصصة في بناء وتطوير تلك التكنولوجيات.

أهمية المنح الدراسية

وأعرب رئيس جامعة بنها عن ترحيبه بوفد وكالة الفضاء المصرية، مُنوها أهمية المنح الدراسية المقدمة للطلاب والباحثين، مُشيدا بالعلاقة الإستراتيجية والتعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

أكد رئيس جامعة بنها أن جامعة بنها تتطلع إلى مزيد من التعاون والإنجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.