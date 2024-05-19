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«تعليم المنوفية»: تصحيح العينة العشوائية للغة العربية يؤكد مراعاة مستوى الطلاب

كتب:

عصام علم الدين
02:00 م | الأحد 19 مايو 2024
محافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم أثناء متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم أثناء متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنّ تصحيح العينة العشوائية من أوراق إجابات اللغة العربية دور مايو 2024 لم يظهر به أي مؤشرات سلبية.

نتائج العينة العشوائية

وذكرت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أنّ العينة تبين أن النتائج طبيعية، ما يوضح أنّ مستوى امتحان اللغة العربية يراعي جميع المستويات والفروق الفردية، وأن العينة لم تظهر أي نتائج تدل على غشٍ جماعي أو نتائج غير طبيعية.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور منع أبنائهم من اصطحاب الهواتف المحمولة، والساعات الإلكترونية الحديثة أو أي وسيلة تقنية تستخدم في الغش، وتعكير صفو اللجان وتعريض التلاميذ للمساءلة القانونية.

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