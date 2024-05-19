«مستثمرو السياحة»: جنوب سيناء تمتلك مناطق واعدة يجب الترويج لها عالميا

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إنَّ محافظة جنوب سيناء تضم العديد من المدن السياحية التي لا مثيل لها في العالم كشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا و رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس والطور، لافتًا إلى أنَّ جهود الدولة لتنمية تلك المدن جعلها قبلة للسياح من مختلف دول العالم، مطالبًا القطاع السياحي الحكومي والخاص بضرورة التسويق الجيد لتلك المدن التي تتميز بامتداد شواطئها المطلة علي ساحلي خليج السويس والعقبة والتي يبلغ طولها نحو 650 كيلومترًا.

جذب الاستثمارات لمدن جنوب سيناء

وأضاف «عبداللطيف» في بيان صادر اليوم أن جنوب سيناء تمتلك العديد من المناطق السياحية الواعدة التي يجب الترويج لها عالميا لاستقطاب استثمارات محلية وعربية وأجنبية مثل مدينة رأس سدر؛ التي تقع على خليج السويس وتمتاز بالعديد من المقومات السياحية الطبيعية، التي تتمثل في الصحاري والوديان والجبال والشواطئ الرملية والمياه الزرقاء الصافية وتعتبر مشتى ومصيفاً جميلاً وبها العديد من المعالم السياحية الدينية وعيون موسى والأودية الرائعة.

سانت كاترين

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرو جنوب سيناء، أنَّه بخلاف المدن الشاطئية في جنوب سيناء توجد مدينة سانت كاترين التي تتميز بطابعها الديني والتاريخي وسياحة الوديان وتسلق الجبال وسباقات الهجن والسياحة البيئية ويجب أيضا استثمار مشروع التجلي الأعظم هناك؛ الذي أوشك على الانتهاء في الترويج لهذه المدينة التي يمكن أن تشكل قبلة للحج المسيحي من مختلف دول العالم وكذلك تكون قبلة لأصحاب الديانات السماوية بشكل عام.

واقترح على منظمي الرحلات ضرورة ترويج السياحة في جنوب سيناء من خلال برامج مشتركة تجمع بين أكثر من نمط سياحي من خلال أعداد برامج تجمع بين أكثر من مدينة في جنوب سيناء، وهذا يتطلب تسليط الضوء على هذه المدن السياحية بشكل قوي مثل ما يتمّ عن شرم الشيخ.