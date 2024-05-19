«الشعب الديمقراطي»: مصر وقفت سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أنّ مصر وقفت سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية، وضد المجازر التي يتعرض لها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي ياسر عبد الستار، أنّ مصر هي الدولة الأولى التي تحملت مشكلة قضية القضايا «القضية الفلسطينية» حيث جمعت دول العرب لحل مشكلة فلسطين منذ عام 1948 .

وتابع: «الشعب المصري لا يدخل عليه الغش من الإعلام المضلل الذي يحاول أن يضلل القلوب الطيبة المتعاطفة، فمصر قامت بدور عظيم في ظل قيادة الرئيس السيسي فهي لم تنم دقيقة، وقامت بدور رجل الإطفاء للمعارك التي تشتعل، وقامت بدور الجندي لحماية الشعب الفلسطيني من تصفية القضية، كما أنها ساندت الممكلة الأردنية في جهودها في صد تهجير أهل الضفة الغربية إليها».