في ذكرى وفاة سمير صبري.. كيف تعرف على العندليب عبدالحليم حافظ؟

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير صبري، الذي قدم ما يقرب من 219 عملاً متنوعًا بين الدراما والسينما، كما أنه لم يكتفِ بالتمثيل فقط، بل قدّم أيضًا بعض البرامج التلفزيونية وتقمص شخصية المذيع ببراعة وحاور العديد من الفنانين ونجح في البرامج التي قدّمها.

كانت آخر أعماله فيلم «حدث في 2 طلعت حرب» عام 2022، كما أن آخر عمل درامي له كان في رمضان 2020 إلى جانب الزعيم عادل إمام، وهو مسلسل «فلانتينو»، وقدّم من خلاله شخصية «جميل سالم».

وتحدث الفنان سمير صبري وبرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة «DMC» عن علاقته بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ وقال: «عند مجيئي إلى القاهرة وأنا صغير كنت أقيم بأحد العمارات التي يقيم بها الفنانين والمشاهير، ومنهم الفنان عبد الحليم حافظ، وكنت دائما أشاهده من البلكونة عند عودته إلى المنزل، وأركض إليه وأشاهده من بعيد لكنه لم يحدثني».

وتابع: «وفي أحد المرات كنت أريد لفت أنتباه فقدمت نفسي له على إنني شخص يُدعى بيتر من الولايات المتحدة، وتحدثنا وطلبت منه صورة فذهب إلى منزله وأعطاني صورة بتوقيعه، واستمرت هذه الخدعة لمدة عام كامل وأصبحت أنا وعبد الحليم أصدقاء، وفي إحدى المرات وجدت والدي يقف معه، وعندما رأني قال له بأنني أحبه كثيرًا وأضع صوره وأسطواناته بغرفته، حينها شعرت بالخجل وكنت أحاول تجنب لقاءه».

عبد الحليم حافظ يمازح سمير صبري

واستكمل «وفي إحدى المرات كنت عائدًا من المدرسة ووجدته وهو يدخل المنزل فمازحني ضاحكًا وقال لي عام كامل وانت تقدم نفسك لي بشخصية بيتر، فقولت له أنني أريد أن أحضر معه التصوير، فقال أنه يبدأ التصوير في الساعة 10 صباحًا يوم الخميس، وفي ذلك الوقت أكون بالمدرسة فقولت له أنني لم أذهب إلى المدرسة في ذلك اليوم».

أول ظهور لسمير صبري على التلفزيون مع عبدالحليم

وروى بعد المواقف الطريفة التي حدثت حينها وقال: «ذهبت لأختبئ بالجراش، حتى تذهب سيارة المدرسة ويذهب والدي إلى عمله، وذهبت أنا مع عبدالحليم بسيارته إلى التصوير بحديقة الأندلس، وكانت أمال فهمي من تقدم هذا اللقاء وكان عبد الحليم يقدم أغنية بحلم بيك فطلبت منه أن أظهر معه في هذه الأغنية، وقد كان ظهر بضع من الثواني خلفه في هذه الأغنية، وبعد الانتهاء من التصوير في تمام الساعة 3، ذهبنا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ودخل عند رئيس الإذاعة، وروى له وللفنانة لبنى عبدالعزيز الموقف الطريف الذي فعلته به».

أول مشاركة لسمير صبري في ركن الطفل

وتابع: «لأجد لبنى عبدالعزيز تعرض علي أن اشترك معها بركن الطفل، وفي ذلك اليوم ذهبت لتسجيل أولى حلقاتي بركن الطفل، وكنت في غاية السعادة وعرضت عليّ أن أصور معها بكل أسبوع، وعند خروجي من المبنى وجد شخصًا يعطيني 50 قرشًا، وكان ذلك أول أجر آخذه».