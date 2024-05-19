حل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي في المنوفية

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، امتحان اللغة الإنجليزية، وذلك على مدار ساعتين. وتستعرض السطور التالية حل الامتحان، حتى يستطيع كل طالب تقييم إجاباته وتقدير درجاته المتوقع الحصول عليها.

حل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي

وقال محمد بدير، مدرس أول اللغة الإنجليزية، إن امتحان الإنجليزية جاء في متناول جميع الطلاب باستثناء بعض النقاط التي تيطلب التركيز، وذلك لتمييز الطالب المتفوق عن المتوسط، وجميع الأسئلة جاءت من المنهج.

إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

وذكر «بدير» لـ«الوطن»، أن حل امتحان اللغة الإنجليزية يتضمن التالي: