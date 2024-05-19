ميناء دمياط يستقبل 26 ألف طن بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 10 سفن، بينما غادرت 10 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (KALLIOPIS) والتي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 180 مترا وعرضها 30 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

كما استقبل الميناء أيضا السفينة (LEVANTES)، التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 33 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأشار بيان صادر عن الميناء اليوم الأحد، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 26 ألفا و538 طنا تشمل: 8200 طن يوريا و 2200 طن اسمنت معبأ و3349 طن رمل و804 أطنان ملح معبأ و11 ألفا و985 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72 ألفا و694 طنا تشمل: 22 ألف طن قمح و9042 طن ذرة و10 آلاف و990 طن فول صويا و1300 طن خردة و 11633 طن حديد و7929 طن خشب زان و200 طن زيت طعام و5114 طن فول صب و3130 طن عدس و1332 طن ابلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1288 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45 ألفا و507 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242 ألفا و961 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5753 حركة.