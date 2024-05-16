مصر تتسلم 5 آلاف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة «AMANO T» والتي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 167 مترا وعرضها 26 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ5 آلاف طن من القمح لصالح القطاع الخاص يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37276 طنا تشمل 14342 طن يوريا و600 طن ملح معبأ و900 طن مولاس و3150 طن علف بنجر و2596 طن أسمنت صب و15688 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57704 طن تشمل 11284 طن قمح و17740 طن ذرة و16738 طن فول صويا و3162 طن خردة و6767 طن حديد و1851 طن خشب زان و162 طن جرارات.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1288 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49125 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236168 طنًا.

كما غادرت 4 قطار بحمولة إجمالية 4923 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5996 حركة.