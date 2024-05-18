ميناء دمياط يستقبل 25 ألف طن بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 7 سفن، بينما غادرت 10 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 25 ألفا و629 طنا تشمل: 8114 طن يوريا صب و1955 طن كسب صويا و340 طن اسمنت صب و2691 طن رمل و2300 طن علف بنجر و10229 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و297 طنا تشمل: 15 ألفا و500 طن قمح و13 ألفا و240 طن حديد و9476 طن ذرة و11 ألف طن فول صويا و2151 طن فول و3200 طن عدس و650 طن خشب زان و4080 طن زيت طعام .بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1778 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39 ألفا و203 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 237 ألفا و770 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1178 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3857 حركة.