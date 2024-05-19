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عن قصة حقيقية.. آل باتشينو زعيم مافيا في أحدث أفلامه Captivated

كتب:

نورهان نصرالله
11:41 ص | الأحد 19 مايو 2024
النجم الأمريكي آل باتشينو

النجم الأمريكي آل باتشينو

يستعد النجم الأمريكي آل باتشينو للمشاركة في فيلم جديد يجمعه بكاتي هولمز وتوبي كيبيل، بعنوان Captivated، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الرئيسي في وقت لاحق خلال الشتاء في إيطاليا، يقوم ديتو مونتيل بإخراج السيناريو الذي شارك في كتابته مع روبن شوشان ومايكل ماموليتي.

وتدور أحداث الفيلم حول زعيم المافيا، ويقوم بدوره آل باتشينو، الذي يأمر باختطاف حفيد أحد أغنى الرجال في العالم، ويعرض أحد رجاله المنظمة بأكملها للخطر عندما يقع في حب والدة ضحيته، التي تلعب دورها كاتي هولمز، خلال مفاوضات الفدية، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

تفاصيل فيلم Captivated

فيلم Captivated مأخوذ عن واقعة حقيقية حول خطف حفيد رجل الأعمال الشهير جان بول جيتي، ويعتبر الكاتب مايكل ماموليتي، هو ابن شقيق سارو ماموليتي، أحد الخاطفين الرئيسيين التي وقعت عام 1973، تذكر ماموليتي أن عمه أصبح لديه مشاعر غرامية تجاه والدة ضحيته، أبيجيل هاريس، وهو ما يلقي عليه الضوء من خلال الفيلم.

ومن جانبه، أوضح مايكل ماموليتي: «هدفنا هو إعطاء صوت لشخص لم يكن لديه صوت منذ أكثر من 50 عامًا، وسرد جانب من هذه القصة لا أحد يعرفه».

 

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