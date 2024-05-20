تطورات الحالة الصحية لـ ماندو العدل بعد تركيب دعامة في القلب

تعرض المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ«ماندو العدل»، لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتبيّن إصابته بجلطة في القلب.

تطورات الحالة الصحية لـ ماندو العدل

وقال مصدر مقرب من المخرج ماندو العدل لـ«الوطن»، إنّ المخرج ماندو العدل استقرت حالته الصحية بشكل كبير، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وإجراءه عملية تركيب دعامة في القلب، ويخضع حاليًا للراحة التامة حتى استكمال الشفاء

آخر أعمال المخرج ماندو العدل

ينتظر المخرج ماندو العدل، الانتهاء من فيلم «الملحد» لمحمود حميدة، ويشارك في بطولة فيلم الملحد كل من الفنان حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار درامي، حول تعرض أحد الأشخاص للتطرف، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر، تارا عماد، موسيقي تصويرية راجح داود.