في ذكرى وفاة سناء يونس.. سر «علقة» والدتها لها بسبب المسرح

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سناء يونس، التي رحلت عن عالمنا 20 مايو عام 2006، تاركة خلفها إرثًا فنيًا وتاريخًا كبيرًا يخلد ذكرها.

بداياتها الفنية

ولدت سناء يونس في 3 مارس عام 1942، ونشأت في مدينة الزقازيق، ودخلت عالم الفن والتمثيل، من خلال مسرح جامعة الإسكندرية حيث درست قسم علم الاجتماع بكلية الآداب، كما عملت بفرق المسرح الحر، وبلغ ما قدمته في المسرح والسينما والتلفزيون حوالي 144 عملًا فنيًا.

سناء يونس تروي اعتداء والدتها عليها

وفي حوار نادر للفنانة سناء يونس مع المخرج جميل المغازي تحدثت عن موقف طريف حدث لها، وذلك عندما ذهبت إلى المسرح في القاهرة دون علم أهلها، وعندما تأخرت استقبلتها والداتها بالضرب بآلة حادة، وأصيبت بجرح في وجهها.

وأضافت أن إحدى صديقاتها كانت على علم بأمر ذهابها إلى المسرح في القاهرة في أثناء وجودها، في رحلة تابعة إلى مدرستها، وكانت من المفترض أن تعود في قطار الزقازيق، ولكن فاتها ميعاد القطار.

وقالت: «ذهبت إلى المحطة متأخر أوي، ووصلت محطة مصر وكنت واخداها مشي من العتبة ورجلي ورمت، ومكنش في حد خالص في المحطة، والقطر مشي، وسألت قالي اللي جي قطر الصحافة بس مش بيروح الزقازيق بيروح إسكندرية».