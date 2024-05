«المصرية للاتصالات» تجدد التعاون مع EG-CERT لدعم الابتكار والأمن السيبراني 

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول لتجديد التعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERT في مجال الأمن السيبراني، وذلك تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يأتي ذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة في الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري.

تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والأمن السيبراني

يُعد هذا البروتوكول تجديدا للبروتوكول الذي تم توقيعه في أواخر عام 2022، مع توسيع نطاقه وزيادة ميزانيته من 20 مليون جنيه إلى 35 مليون جنيه، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والأمن السيبراني، ويشمل البروتوكول الجديد عدة مكونات رئيسية؛ أبرزها أكاديمية الأمن السيبراني التي سيتم من خلالها تدريب الكفاءات المصرية على أحدث التقنيات والممارسات في مجال الأمن السيبراني لرفع مستوى المهارات والجاهزية لمواجهة التحديات السيبرانية، و هاكاثون WE INNOVATE الذي يعد جزءا أساسيا من البرنامج ويجمع الخبراء والمتحمسين للأمن السيبراني من جميع أنحاء الشرق الأوسط للتعاون في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، ومُسرِّعة أعمال الأمن السيبراني، التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها.

أدوات تسليح الأمن السيبراني

وخلال فعاليات المؤتمر، أطلقت المصرية للاتصالات هاكاثون WE INNOVATE للعام الثاني على التوالي، والذي يجمع أفضل الخبراء والمتحمسين للأمن السيبراني من جميع أنحاء الشرق الأوسط للتعاون في إنشاء حلول مبتكرة للتحديات السيبرانية في مجالات تأمين التقنيات الناشئة، وأدوات تسليح الأمان السيبراني، وأدوات تسليح الرقابة والإدارة والامتثال، وتنطلق نسخة هذا العام تحت شعار «التوسع إقليميًا - Going Regional» حيث توفر الفرصة لأفضل الفائزين لتمثيل WE INNOVATE ومصر في مسابقة Arab cybersecurity challenge المقرر عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر المقبل بمؤتمر GITEX Global بالإضافة للجوائز المالية للفائزين التي تقدر قيمتها بنحو 650 ألف جنيه مصري، ذلك بالإضافة لما تتيحه من فرص فنية للتطور والابتكار من خلال التواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين المحتملين.

نطاق التعاون مع EG-CERT

وقال المهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بالمصرية للاتصالات: فخورون بتجديد هذا البروتوكول الهام وتوسيع نطاق التعاون مع EG-CERT، الذي يأتي في إطار رؤيتنا الشاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في المصرية للاتصالات، مضيفا: يسهم هذا التعاون بشكل كبير في بناء قدراتنا الوطنية في هذا المجال الحيوي وضمان حماية البنية التحتية الرقمية للدولة.

برنامج المصرية للاتصالات لدعم الابتكار وريادة الأعمال

وعن إطلاق النسخة الثانية من هاكاثون WE INNOVATE، قالت المهندسة ولاء صلاح الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للإبداع والأمن السيبراني بالمصرية للاتصالات: سعداء باستمرار هذه الفعالية المهمة من برنامج المصرية للاتصالات لدعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تعد فرصة رائعة لنا للتفاعل مع أفضل المواهب في مجال أمن المعلومات ودفع الابتكار قدمًا.

وأضافت: يعد الهاكاثون فرصة ذهبية لخبراء ومحبي الأمن السيبراني لإقناع لجنة التحكيم وسوق العمل من ورائها بقدرتهم على العمل الجماعي وتكوين فرق متكاملة قادرة على الإبداع وابتكار حلول متطورة لتحديات الأمن السيبراني المتنامية أو تقديم نماذج عمل جديدة ومميزة.