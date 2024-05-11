مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. تبدأ بـ«الميقات والنية»

لا يفصل جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض سوى أسابيع قليلة عن حلول موسم الحج، وبالتزامن مع تلك المناسبة الدينية، يهتمون بالبحث عن خطوات الحج بالترتيب، ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بشكل صحيح وعلى أكمل وجه.

خطوات الحج بالترتيب

وحول خطوات الحج بالترتيب، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، الخطوات وهي كالتالي:

- تبدأ من الميقات حيث يتَجرّد الشخص من الثياب، ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام، ولكن لا يتم تطيِّب ثياب الإحرام.

- لبس ثياب الإحرام «إزارًا ورداءً»، ويتم لف الرداء على الكتفين، ولا يخرج الكتف الأيمن إلا في الطواف بجميع أنواعه «للرجل»، أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة، ولا تلزم بلون معين.

- أداء الصلاة المكتوبة إذا حان وقتها، وصلاة ركعتين سنة الإحرام، ولا حرج على من لم يصليها.

- نية الدخول في النسك، ثم يقول حسب نسكه، إن كان يريد العمرة فقط «لبيك عمرة»، وإن كان يريد الحج فقط -الإفراد «لبيك حجًّا»، وإن كان يريد الحج والعمرة بأفعالهما -التمتع «لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج».

- وإن كان يريد الحج والعمرة بأفعال الحج -القارن «لبيك عمرة وحجًّا».

كيفية أداء مناسك الحج

- يبدأ بالتلبية:

«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». يجهر الرجل بهذه التلبية، وأما المرأة فتقولها سرًّا.

- التوجه إلى المسجد الحرام للطواف:

عند رؤيتك للبيت كبِّر وقل: «اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وأمنًا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا».

- السعي بين الصفا والمروة.

- الحلق أو التقصير.

- المبيت بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة.

- الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة حتى غروب الشمس.

- الإفاضة إلى مزدلفة بعد الغروب.

أعمال يوم العاشر

- يستحب الدعاء بعد الفجر.

- التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة والنحر أو إلى مكة لطواف الإفاضة، وأما الحلق فيجوز في أي مكان.

- رمي جمرة العقبة.

- ذبح الهدي.

- الحلق أو التقصير

أعمال أيام التشريق

- رمي الجمرات أيام التشريق

- المبيت بمنى هذه الليالي

- طواف الوداع وهو آخر أعمال المناسك.