سعر الذهب اليوم في مصر 24-6-2023.. استقرار عيار 21

يسجل سعر الذهب اليوم في مصر 24-6-2023 استقراراً داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن هبطت الأسعار في نهاية تعاملات أمس الجمعة بنحو 25 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولا ليبلغ اليوم 2220 جنيها للشراء، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر 24-6-2023

وأوضحت البيانات أن سعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ 2537 جنيهاً للشراء وعيار 18 يسجل داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1903 جنيهات.

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2220 جنيهاً بالنسبة للشراء ويبلغ عيار 22 الآن 2326 جنيهاً.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1480 جنيهاً وعيار 12 يسجل 1269 جنيها للشراء.

سعر الجنيهات والسبائك الذهبية

وعن سعر جنيه الذهب يسجل في محلات الصاغة 17760 جنيها فيما يبلغ سعر الأونصة اليوم السبت 78905 جنيها ويصل كيلو الذهب الي 2537143 جنيه.