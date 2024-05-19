رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الحياة في قلب الموت.. فلسطينيون لا يجدون إلا بقايا وطن مُدمَّر بشراسة

كتب:

شريف سليمان
06:18 م | الأحد 19 مايو 2024
استمرار نزوح الفلسطينيين

استمرار نزوح الفلسطينيين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الحياة في قلب الموت.. فلسطينيون لا يجدون إلا بقايا وطن تم تدميره بشراسة».

لم يجدوا سلاحا إلا الصبر والمثابرة

العيش في قلب الموت، داخل حُطام الحياة، فلسطينيون لم يجدوا سوى بقايا وطن دُمر بشراسة، وحوصروا بحرا وجوا وبرا، منع عنهم الاحتلال الإسرائيلي الغذاء والماء والهواء، فلم يجدوا سلاحا إلا الصبر والمثابرة، فالعالم أغلق عينيه وأذنيه عن جرائم الاحتلال.

قرار بالتهجير القسري المتواصل، عنوانه الطرد خارج قطاع غزة أو الموت داخله، فهناك أسرة لم تجد منذ نوفمبر الماضي حلا إلا الرضوخ لأمر جيش الاحتلال والفرار من شمال قطاع غزة في اتجاه الجنوب، بزعم أنه آمن، والاحتماء بمدرسة دمرها القصف فوجدوها مكتظة بالنازحين.

فرق الأمم المتحدة تكافح لتوفير بعض الأمان

فرق الأمم المتحدة تكافح لتوفير بعض الأمان لهذه الأسر النازحة وتسعى إلى تطهير المناطق من الألغام التي زرعها جيش الاحتلال وتركها ولم يهتم بحياة الفلسطينيين الذين هجرهم قسرا، بل وقرر تهجيرهم من الجنوب نحو مناطق لا تصلح للعيش.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في شمال غزة

«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية جنوبي غزة

مصر أكتوبر: القاهرة متمسكة بدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة

حزب العدل: إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها في غزة عبر اختلاق الأكاذيب عن مصر

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 35 ألفا و456 شهيدا
بقلم شريف سليمان