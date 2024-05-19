الحياة في قلب الموت.. فلسطينيون لا يجدون إلا بقايا وطن مُدمَّر بشراسة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الحياة في قلب الموت.. فلسطينيون لا يجدون إلا بقايا وطن تم تدميره بشراسة».

لم يجدوا سلاحا إلا الصبر والمثابرة

العيش في قلب الموت، داخل حُطام الحياة، فلسطينيون لم يجدوا سوى بقايا وطن دُمر بشراسة، وحوصروا بحرا وجوا وبرا، منع عنهم الاحتلال الإسرائيلي الغذاء والماء والهواء، فلم يجدوا سلاحا إلا الصبر والمثابرة، فالعالم أغلق عينيه وأذنيه عن جرائم الاحتلال.

قرار بالتهجير القسري المتواصل، عنوانه الطرد خارج قطاع غزة أو الموت داخله، فهناك أسرة لم تجد منذ نوفمبر الماضي حلا إلا الرضوخ لأمر جيش الاحتلال والفرار من شمال قطاع غزة في اتجاه الجنوب، بزعم أنه آمن، والاحتماء بمدرسة دمرها القصف فوجدوها مكتظة بالنازحين.

فرق الأمم المتحدة تكافح لتوفير بعض الأمان

فرق الأمم المتحدة تكافح لتوفير بعض الأمان لهذه الأسر النازحة وتسعى إلى تطهير المناطق من الألغام التي زرعها جيش الاحتلال وتركها ولم يهتم بحياة الفلسطينيين الذين هجرهم قسرا، بل وقرر تهجيرهم من الجنوب نحو مناطق لا تصلح للعيش.