رئيس بنك مصر: ندرس تغيير جديدة بشأن أسعار الفائدة على الشهادات.. عاجل

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ البنك يدرس خفض شهادة الادخار مدة العام ذات العائد27% ويصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، و23% يصرف يوميًا، في لجنة الإلكو القادمة.

يذكر أن تم طرح شهادة مدة العام في يناير الماضي بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا ثم إضافة عائد يومي 23%، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

اجتماع البنك المركزي

وفي مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة.

وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.

ومن المقرر أن تنعقد لجان الأصول والخصوم (الألكو) في البنوك المصرية عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 23 مايو الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بأنواعها.