الاتحاد العام للمنتجين العرب يعلن تقديم مسلسل لذوي الهمم في رمضان 2025

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان، داخل نقابة الصحفيين بحضور رئيس المهرجان فتحي شريف، والدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، الذي جرى الإعلان خلاله، تكريم عدد من نجوم الفن لدراما رمضان، الذي تضمن العديد من الأعمال المميزة، ذات تنوع درامي كبير، بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان دراما رمضان في دورته الأولى

كشف فتحي شريف، رئيس مهرجان دراما رمضان، عن تفاصيل تعاون نقابة المهن التمثيلية مع إدارة المهرجان، معلنا تقديم عمل درامي في الموسم الرمضاني المقبل 2025، عن ذوي الهمم، بدعم الاتحاد العام للمنتجين العرب.

وأكد أن المهرجان ليس قائما برعاية النقابة، بل دور النقابة الوحيد معهم، هو دعمهم المعنوي، وترشيح 5 أسماء لكبار نجوم الفن، الذين أثروا الحياة الفنية، بقيمتهم وتاريخهم المميز، وهو ما تقوم نقابة المهن التمثيلية بترشيح 5 أسماء منهم، الذين لم يقدموا أي أعمال فنية في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر، الذي حضره الفنان أحمد سلامة، صبا الرافعي، منة عرفة، والإعلامي تامر أمين.