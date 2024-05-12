الإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان في مؤتمر صحفي الأحد المقبل

أعلنت إدارة مهرجان دراما رمضان، عقد مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، بقاعة «طه حسين» بمقر نقابة الصحفيين بوسط البلد، وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان، التي تقام يوم 6 يونيو المقبل تحت رعاية الاتحاد العام للمنتجين العرب، وبالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

مهرجان دراما رمضان

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، إن موسم رمضان تكثر به المسلسلات الدرامية والبرامج الترفيهية والإعلانات على الشاشات العربية بمصنفات مصرية وعربيه يهتم بها القاصي والداني من أبناء الأمه العربية.

إبراهيم أبو ذكري يتحدث عن المهرجان

وأوضح «أبو ذكري»، أن شهر رمضان يعتبر وقتًا مثاليًا لشركات الإنتاج والمعلنين للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، ولذلك تشهد القنوات زيادة في إيرادات الإعلانات خلال هذا الشهر، ولذلك يتم عرض العديد من الإعلانات التجارية والترويجية في الفواصل بين البرامج والمسلسلات، وهذا يشجع القنوات التلفزيونية وصناع الدراما على تقديم محتوى جذاب ومتنوع للجمهور، بهدف جذب المشاهدين وزيادة مستوى المنافسة والإيرادات الإعلانية.

وأضاف: «من هنا كان لابد من مناسبه لتقييم أعمال الدراما الرمضانية فكان (مهرجان دراما رمضان ) القائم على شقين، الأول هو تصويت الجمهور على الأفضل في مسلسلات رمضان وأفضل الممثلين وصناع الدراما، والثاني هو اختيارات النقاد ومجموعة كبيرة من صحفيي الفن في المؤسسات المصرية والعربية الكبرى».

الدورة الأولى من مهرجان دراما رمضان

من جهته، أكد رئيس المهرجان فتحي شريف، إن الدورة الأولى من مهرجان «دراما رمضان» ستشهد العديد من المفاجآت، موضحا أن فريق العمل يواصل التجهيزات على مدار شهرين متواصلين، لتقديم مهرجان مختلف في تفاصيله عن المهرجانات التقليدية.

وأضاف: «في سبيل ذلك سعينا للتعاون مع نقابة الممثلين منذ اللحظة الأولى لإطلاق التصويت، وبعدها أجرينا اجتماعا موسعا مع نقيب الممثلين دكتور أشرف زكي، والفنان أحمد سلامة عضو مجلس إدارة النقابة، وقدمنا عددا من المقترحات من أجل إيجاد صيغة للتعاون المشترك، ومنها مثلا أن النقابة هى من تقوم بترشيح 5 من كبار نجوم الدراما السابقين لتكريمهم في المهرجان».

الجدير بالذكر، إن مهرجان دراما رمضان يقام يوم 6 يونيو، وسيعلن بالمؤتمر الصحفي التفاصيل الكاملة، واللجنة التنظيمية، ولجان المتابعة والتحكيم، بالإضافة للإعلان عن أسماء النقاد والصحفيين المشاركين في اختيار الأفضل.