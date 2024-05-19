غلق مخبز لمخالفة شروط النظافة الصحية وتسببه في إزعاج المواطنين في المنيب

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من المواطنين في منطقة المنيب، بسبب إزعاج مخبز مخالف على مدار اليوم باستخدام مكبرات الصوت وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان، وعدم حصوله على الشهادات الصحية اللازمة.

التعامل الفوري مع المخالفة

وأمر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل الفوري مع الشكوى والاستجابة للمواطنين، تمت عملية شن حملة مكبرة على المخبز الواقع في عنوان 9 أبراج شباب المنيب بجنوب الجيزة، وبعد التحقق من صحة الشكاوى، تم مصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إغلاق المنشأة المخالفة.