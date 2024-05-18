لميس الحديدي عن الموجة الحارة: «خدوا بالكم واشربوا ميه كتير»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تتعرض لموجه شديدة الحرارة، ودرجات الحرارة تتجاوز الـ40 في محافظات كثيرة.

لميس الحديدي: قلوبنا مع الصعيد

تابعت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «قلوبنا مع الصعيد لأن الجنوب عامة درجات الحرارة به مرتفعة جدا».

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي، نصيحة للمواطنين: «نرجو من الناس الحرص على تناول مياه بكميات كبيرة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس مباشرة، بالأخص أصحاب الأمراض المزمنة من ضغط وسكر».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت أنه خلال المدة من اليوم السبت، حتى الخميس المقبل، ستشهد البلاد موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتستمر خلال الأسبوع المقبل، وتصل درجات الحرارة بها إلى 43 على جنوب الصعيد.