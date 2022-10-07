ماذا حدث في محافظات الوجه القبلي هذا الأسبوع؟.. فعالية عالمية وجراحات نادرة

شهدت محافظات الوجه القبلي أسبوعاً حافلاً بالأحداث الهامة والتي تنوعت بين، حوادث طرق، وزيارات هامة للوزراء، فضلاً عن رحلات سياحية، وإجراء بعض العمليات النادرة، وانطلاق حدث عالمي في الأقصر، ووفاة مدرسين داخل المدارس في أول أسبوع دراسي، ليخيم الحزن على قلوب أهالي محافظات الصعيد ووجه قبلي تارة، والفرح تارة أخرى.

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف محافظات الوجه القبلي على مدار الأسبوع الماضي.

170 سائحا إسبانيا يزور الأقصر

استقبلت محافظة الأقصر، رحلة سياحية قادمة من فالنسيا بأسبانيا، تضم 170 سائح وسائحة، فيما استقبلهم العاملين بالمطار استقبالاً حافلاً وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية والزهور، حيث يقضون رحلة سياحية مدتها 4 أيام.

وفاة مدرس في طابور الصباح بسيناء

وفي أول أيام العام الدراسي الجديد، انتهى طابور الصباح في مدرسة رمانة بشمال سيناء نهاية مأساوية، إثر وفاة مدرس يدعى محمد حسن، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، عقب إلقاء كلمة حول نصر أكتوبر، وسط حزن الطلاب والمدرسين.

وفاة مدرس أثناء الحصة بالمنيا

وفي محافظة المنيا، لفظ مدرس يدعى أحمد غريب أنفاسه الأخيرة، أثناء الحصة، خلال قيامه بشرح مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذه داخل أحد فصول مدرسة برمشا التابعة لمركز العدوة، فيما خيّمت حالة من الحزن على المدرسين والطلاب.

وفاة مدرسة في حادث بسوهاج

وفي محافظة سوهاج، توفيت مُدرسة تدعى «زينب. م» في حادث سير مروّع أثناء ذهابها إلى عملها، في أول أسبوع الدراسة، بينما خيّمت حالة من الحزن على زملائها من المدرسين والمدرسات بالمدرسة، وودعها طلابها بالدموع.

35 طريقة صوفية تحتفل بمولد النبي بأسوان

كعادتهم كل عام، احتفلت 35 طريقة صوفية بالمولد النبوي الشريف، في مختلف مراكز محافظة أسوان، فيما جرى نصب 20 خيمة في أرض المعارض في حي جنوب بمدينة أسوان، للاحتفال بالليلة قبل الختامية للمولد النبوي الشريف، استمعوا خلالها إلى القرآن الكريم والإنشاد من قبل كبار المشايخ والمادحين أبرزهم أبناء الشيخ ياسين التهامي وأمين الدشناوي.

الحجار يحتفل بنصر أكتوبر بالمنيا

نظمت محافظة المنيا، حفلاً للاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، حيث أحيى الحفل الذي أُقيم في المسرح الروماني بكورنيش النيل، الفنان الكبير علي الحجار الذي تغنى بعدد كبير من الأغاني الوطنية.

عودة سيدة الأقصر لأسرتها بعد نصف قرن

في واقعة غريبة من نوعها، عادت السيدة الشهيرة بـ «سيدة الكرنك» إلى أسرتها بعدما تاهت عنهم في طفولتها، بنحو نصف قرن، حيث تاهت وهي في السادسة من عمرها، وعادت وهي في منتصف الخمسينات من عمرها ومعها أبنائها الخمسة، حيث استقلت «رضا» القطار في طفولتها بينما تلهو بجوار والدتها بائعة الخضروات، ونزلت في المنيا، ولم تتمكن من العودة، وتنقلت بين المحافظات حتى استقرت في الكرنك بالأقصر وتزوجت من بائع كفيف وأنجبت 5 أبناء، وروت قصتها لجارتها التي نشرتها عبر «الفيسبوك» لتعود إلى أسرتها مرة أخرى.

وفاة 5 شباب في حادث بأسيوط

خيّم الحزن على محافظة أسيوط، بعد وفاة 5 شباب لقبوهم بـ «شهداء لقمة العيش»، في حادث تصادم سيارة ودراجتين ناريتين «تروسكلين» قرب القوصية، مما أسفر عن مصرع الشباب الخمسة الذين يعملون في حصاد الذرة الشامية، وإصابة 11 آخرين، حيث جرى تشييع جثامينهم في جنازة جماعية مهيبة.

إجراء 42 عملية جراحية في مستشفى سوهاج

أجرى الدكتور براين سمر لاد الطبيب العالمي الشهير المتخصص في جراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق، 36 عمليات جراحية نادرة تعاني من شق سقف الحلق، والشفة الأرنبية وعيوب الأنف والأسنان، فضلاً عن 6 عمليات جراحية معقدة جرى خلالها إصلاح تشوهات الجمجمة والرأس، وذلك خلال استضافته في مستشفى سوهاج الجامعي.

إحالة 13 شخصاً بوحدة صحية للتحقيق

وفي محافظة سوهاج أيضاً، جرى إحالة 13 موظفاً من الأطقم الطبية العاملة في الوحدة الصحية بقرية عرب مهدي، للتحقيق معهم بواسطة الشؤون القانونية، لتغيبهم عن العمل دون مسوغ قانوني أو إذن.

اكتشاف مقبرة أثرية من العصر البطلمي

اكتشف برنامج تدريبي على الحفائر، مقبرة أثرية تعود للعصر البطلمي، وتبين أنّها ترجع إلى موظف كبير كان له صلة وثيقة بالجيش آنذاك، في محافظة سوهاج، وتتميز بوجود تاج على باب المقبرة للشمال وآخر للجنوب، وبينت النقوش أنّه كان يدعو لوحدة مصر من خلال توحيد الجنوب والشمال معاً.

غلق مستوصف طبي في سوهاج

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، مستوصف طبي غير مرخص، يديره عاطل حاصل على دبلوم صنايع، ويحتوي على صيدلية وأدوية غير مسموح بتداولها، وأدوات جراحية ملوثة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وتشميع المكان.

الأقصر تستضيف اليوبيل الذهبي لدار أزياء

تستضيف ساحات معبدي الملكة حتشبسوت وهابو بالأقصر، حدث عالمي هام، وهو احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس دار أزياء عالمية والتي تستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيها العديد من الفنانين العالميين، فضلاً عن مصممي وعارضي الأزياء المشاهير عالمياً.

وزير الرياضة يزور الوادي الجديد

استقبلت محافظة الوادي الجديد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتتاح تطوير المدينة الشبابية في الخارجة بعد تطويرها على أحدث طراز بتكلفة 140 مليون جنيه، فضلاً عن إعلانه عن إنشاء مدينة رياضية شبابية متكاملة على طراز بيئي في مركز الداخلة.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة، مهرجان الهجن الدولي في قرية بغداد، وشاهد العروض الرياضية والفنية بين أشواط المسابقة، كما كرم الفائزين في نهاية المهرجان.

استئصال طحال متضخم لمريضة بقنا

تمكن فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي، من استئصال طحال متضخم من أمعاء مريضة شابة في مطلع العشرين من عمرها، بلغ وزنه 5.6 كيلو جرام، والذي أصابها بنقص في الصفائح الدموية وأنيميا حادة بالدم، وتحسنت حالتها كثيراً بعد إنهاء العملية وتلقى الرعاية الطبية في المستشفى.

جراحة ميكروسكوبية نادرة لمسنة بأسيوط

تمكنت مستشفى أسيوط الجامعي، من إجراء جراحة ميكروسكوبية نادرة لغلق تمدد شرياني بكليبسات تيتانيوم في مخ مسنة أصيبت بنزيف بالمخ إثر تمدد شرياني منفجر، وإنقاذ حياتها، من خلال عملية جراحية صعبة ونادرة لا يتم إجرائها سوى في عدد ضئيل من المستشفيات بينها أسيوط الجامعي.

جنايات قنا تحاكم 17 مستريح

بدأت أولى جلسات محاكمة 17 مستريح في محكمة جنايات قنا الاقتصادية، بينهم مستريحي أسوان ومعاونيهم، بتهمة الاستيلاء على ملايين من أموال المواطنين بطريقة غير شرعية، وإيهامهم بتوظيفها في تجارة غير شرعية أو مقننة، بينهم «طاهر الحصاوي»، و«أحمد الزعامة».

وزير التعليم يتفقد مدارس بني سويف

نظم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، جولة تفقدية بعدة مدارس بمحافظة بني سويف، في بداية العام الدراسي الجديد، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، واستمع للطلاب، بينما أهدته إحدى الطالبات «بورتريه» رسمته له خصيصاً.