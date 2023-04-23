خطوات وشروط حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية 

أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة عبر منصتها الإلكترونية بمحرك البحث جوجل، عن خطوات اكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية، وذلك من أجل التسهيل على طالب الخدمة معرفة الخطوات والأوراق المطلوبة من الجهة الرسمية المسند إليها منح الجنسية المصرية للأجانب.

«الوطن» تنشر خطوات اكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية وهي كالتالي:

- يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.

- يشترط فى هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبتا فى وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية، أن تعلن رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصرى، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب).

- تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ولا يشترط القانون المصرى تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية

- شهادة ميلاد الزوج

- شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)

- عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة

- جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري

- شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج

- 4 صور حديثة للزوجة

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

- بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

- الإيصال الدال على استلام الأوراق

- إيصال الرسوم