هنادي مهنا تدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. «يا رب اجبر بخاطرنا»

حرصت الفنانة هنادي مهنا على دعم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقام حاليا مع نهضة بركان المغربي، من داخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

هنادي مهنا تحضر مبارة الزمالك ونهضة بركان المغربي

ونشرت الفنانة هنادي مهنا، صورًا من استعداداتها لحضور المباراة عبر خاصية الاستوري على انستجرام مع أصدقائها، وعلقت: «يا رب اجبر بخاطرنا يا رب».

آخر أعمال هنادي مهنا

وانتهت الفنانة هنادي مهنا من تصوير فيلمها الجديد «أوسكار عودة الماموث»، والذى يجمعها للمرة الثانية مع الفنان أحمد صلاح حسني بعد مسلسل الفتوة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والفاتنازيا حول عودة كائن الماموث للحياة من خلال أبحاث علمية، إذ تجسد هنادي مهنا خلال الأحداث شخصية عالمة، وتتطور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي.

فيلم أوسكار عودة الماموث من بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وهو من إخراج هشام الرشيدي.