قبل انطلاق موسم عيد الأضحى.. طرح 3 أفلام جديدة أبرزها لـ غادة عبدالرازق

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال أفلام جديدة، لتنضم لموسم الأفلام الحالي، وقبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2024، والذي يُعد الأضخم سينمائيًا كل عام وينتظره قطاع كبير من الجمهور، ويضم هذا العام أفلامًا لنجوم الصف الأول من بينهم الفنان أحمد عز من خلال فيلم «ولاد رزق 3»، «اللعب مع العيال» للفنان محمد إمام، «عصابة المكسيكي» للفنان أحمد فهمي، «فيلم ريستارت» للفنان تامر حسني، ومن المقرر طرح ثلاثة أفلام جديدة ونكشف عن تفاصيلهم في السطور التالية.

فيلم «بنقدر ظروفك» لـ أحمد الفيشاوي

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم «بنقدر ظروفك» للفنان أحمد الفيشاوي، عن طرحه في دور العرض السينمائية يوم الثلاثاء المقبل والموافق 22 من مايو الجاري، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول معاناة الشباب.

فيلم «بنقدر ظروفك» من بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

فيلم «تانى تاني» لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض فيلم «تاني تاني» للفنانة غادة عبدالرازق، والذي يخوض بطولته معها الفنان أحمد آدم، ويعد تغييرًا جذريًا في شخصياتهما التي قدموها للجمهور من قبل وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشهد عودتها للسينما بعد غياب 6 سنوات.

ويشارك في بطولة فيلم «تانى تاني» كل من غادة عبدالرازق، أحمد آدم، محمود حافظ، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، وآخرين من تأليف محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل.

فيلم «ولاد المحظوظة» لـ هيفاء وهبي

وتستعد الفنانة هيفاء وهبي لطرح فيلمها الجديد «ولاد المحظوظة»، والذي تتعاون خلاله مع المخرج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وهو من بطولة كل من هيفاء وهبي، توني ماهر، محمود الليثي، كريم عفيفي، وآخرين من تأليف هيثم سعيد.