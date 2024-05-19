تزامنا مع اختيارها نجمة للموضة.. غادة عبدالرازق تتعرض للسرقة

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق اختيارها نجمة للموضة في نيويورك، وتصدرت صورها على شاشة تايم سكوير، ولقبها الجمهور هناك بنجمة الموضة، وذلك عقب اختيارها من خلال إحدى الفعاليات في دبي.

تفاصيل تعرض غادة عبدالرازق للسرقة

وحرصت ابنتها روتانا على توجيه الدعم والتهاني لها من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة: «أيقونة الموضة العربية الرائعة على لوحة الإعلانات في تايم سكوير بنيويورك».

وتزامنًَا مع احتفال غادة عبدالرازق بـ لقبها الجديد، قامت بتحرير محضر سرقة مجوهرات من فيلتها في قسم المعادي، وجار مباشرة التحقيقات للوصول لمرتكبي الواقعة وعودة مجوهراتها.

تفاصيل عودة غادة عبدالرازق للسينما بعد غياب 6 سنوات

وتعود الفنانة غادة عبدالرازق للمنافسة في دور العرض السينمائية من خلال فيلم تاني تاني، وذلك بعد غياب 6 سنوات عن دور العرض السينمائية منذ فيلم كارما عام 2018، ومن المقرر أن ينطلق عرضه في دور السينما 22 مايو الجاري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية موظفة في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع شخصين وكل منهما يحاول الزواج منها على الرغم من أنهما أصغر منها، وتنطلق العديد من المواقف الكوميدية بينهما.

ويشارك في بطولة فيلم تانى تانى كل من غادة عبدالرازق، أحمد آدم، ثراء جبيل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وآخرين، وهو من إخراج شريف إسماعيل وتأليف محمد نبوي، ويغير خلالها كل من غادة عبدالرازق وأحمد آدم جلدهما الفني والذي سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.