ظاهرة لا نينا تنذر بأقوى صيف في 2024.. جفاف وفيضانات

منذ استقبال العام 2024، وزادت التحذيرات من التقلبات الجوية، وحالة الطقس، خاصة مع تأثير العالم بظاهرة النينو، خلال الأشهر الماضية، والتي أنذرت بأقوى شتاء منذ سنوات مضت، ولكن من وداع الشتاء، واستقبال فصل الربيع، والاستعداد للصيف، ضربت الموجات الحارة البلاد، بينما تعرضت بلدان أخرى لظواهر جوية مختلفة ومتعدد، فهل العالم على موعد مع ظاهرة أخرى جديدة؟

العالم على موعد مع ظاهرة «لا نينا»

وفقًا لتقرير سابق، نشرته وكالة «رويترز» يشهد النصف الثاني من عام 2024 ظاهرة جديدة تسمى «لا نينا» وهي تتبع ظاهرة «النينو» والتي سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الطقس حول العالم، إذ إن فترة قليلة تفصلنا عن الظاهرة بحلول النصف التاني من العام.

ما هي ظاهرة «لا نينا»؟

وفقًا لما نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما ذكره «المركز العربي للمناخ»، فإن ظاهرة «لانينا» هي واحدة من ظواهر الطقس الطبيعية التي تحدث في المحيط الهادئ، والتي تعقب ظاهرة النينو، أي أنها معاكسة لها تمامًا، فهي جزء من دورة طبيعية تعرف بـ«ظواهر النينو ولا نينا».

وتتميز ظاهرة «لانينا» بانخفاض درجات حرارة سطح المحيط في المنطقة المركزية للهادئ الاستوائي، وهو ما يؤثر على نمط الطقس في مناطق مختلفة حول العالم.

عادًة ما يتم تكوين فقاعة دافئة من المياه في المحيط الهادئ الغربي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في تلك المناطق، في حين تنخفض درجات حرارة سطح المحيط في المحيط الهادئ الشرقي.

كما تتسبب في جفاف بعض المناطق من جنوب الولايات المتحدة، بينما في شمال غرب المحيط الهادئ وكندا يحدث هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

أقوى صيف في 2024.. جفاف وموجات حارة

وفقًا لما نشرته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن الظاهرة تتبع ظاهرة النينو التي وصلت ذروتها، والتي آثرت على المناخ، لكنها تبدأ في الانحسار تدريجياً، إلا إنها ستظل تؤثر على المناخ في الأشهر المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل أعلى من معدلاتها الطبيعية في جميع مناطق اليابسة

وعند الانتقال من ظاهرة النينو إلى ظاهرة الا نينا من المرجح أن يجلب صيفا حارا ورطبا وممطرا، وقد حدث هذا 6 مرات فقط منذ عام 1950.

توقعات صيف هذا العام؟

بحسب ما ذكرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن العالم متأثر منذ عام بظاهرة النينو، التي يعقبها على الفور ظاهرة اللا نينا: «بتحصل عند المحيطات، وبترفع درجات الحرارة على سطح الكوكب، وده لأنها بتعمل اعتدال، لأن النينو بتغير الطقس بشكل غير معتاد، وبيكون في عنف في الظواهر الطبيعية، لكن ظاهرة اللا نينا بترجعه مرة تانية للاعتدال»

متابعة خلال حديثها لـ «الوطن»: «الظواهر دي مش دايمة، بتحصل كل سنتين أو كل 7 سنوات».

وأوضحت «غانم»، أن درجات الحرارة والموجات الحارة والجفاف، يحدث بفضل عامل التغير المناخي الذي يؤثر على العالم.

هل تنتشر الأمراض خلال حدوث الجفاف؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، عادًة ما يتسبب الجفاف في انتشار النواقل، مثل البعوض، وهي المسؤولة عن نقل الملاريا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع.