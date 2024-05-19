عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة

أجاب الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، على سؤال متصلة حول: «هل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة واجب على غير الحُجاج؟».

وأوضح «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على «قناة الناس»، اليوم الأحد: «الصيام عبادة جميلة، وكفى بـ الصوم شرفا يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويُدخل صاحبه الجنة من باب الريان».

وكيل أوقاف القاهرة: يستحب الصيام في 9 أيام من ذي الحجة

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: «يٌستحب الصيام في التسع الأوائل ذي الحجة وليس واجب، وصيام يوم عرفة قال عنه سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم، يُكفر السنة التي قبله ويوفق الإنسان في السنة التالية في العمل الصالح».