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عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة

كتب:

منى صلاح
11:13 م | الأحد 19 مايو 2024
الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف

الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف

أجاب الدكتور خالد صلاح، من علماء وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، على سؤال متصلة حول: «هل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة واجب على غير الحُجاج؟».

وأوضح «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، المُذاع على «قناة الناس»، اليوم الأحد: «الصيام عبادة جميلة، وكفى بـ الصوم شرفا يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويُدخل صاحبه الجنة من باب الريان».

وكيل أوقاف القاهرة: يستحب الصيام في 9 أيام من ذي الحجة

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: «يٌستحب الصيام في التسع الأوائل ذي الحجة وليس واجب، وصيام يوم عرفة قال عنه سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم، يُكفر السنة التي قبله ويوفق الإنسان في السنة التالية في العمل الصالح».

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