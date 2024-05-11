هل يحل الصوم في الخماسين المقدسة؟.. أسقف «وسط القاهرة» يوضح

بدأت الكنائس المصرية الخماسين المقدسة، عقب الاحتفال بعيد القيامة الجيد الذي احتفلت بيه الكنيسة يوم الأحد 5 مايو الجاري، وحتى عيد العنصرية حيث تحيي الكنيسة الصلوات بالطقس الفريحي، وتعليق الستائر البيضاء، ورفع الأصوام، حيث ينقطع الأقباط عن الصوم لمدة خمسين يوما.

الصوم في الخماسين المقدسة

تلقى الأنبا رافائيل، أسقف قطاع كنائس وسط القاهرة، سؤالا حول هل يحل الصوم في الخمسين المقدسة حال وجود مشكلة؟ وأفاد بأن الكنيسة لا تصوم نهائيا خلال تلك الأيام.

وتابع: ممنوع الصيام في الخماسين المقدسة وأيام الآحاد ولحل المشكلة، يمكن أن يصلي الشخص أو يذهب إلى الكنيسة، هناك حلول أخرى غير الصوم، مضيفا أن حتى الأب الأسقف عند رسامته، يصوم سنة لكن يقتطع منها فترة الخماسين، ويوم عيد الميلاد، والغطاس، ليصوم باقي السنة.

كل ما تريد معرفته عن الخماسين المقدسة

جدير بالذكر، أن فترة الخماسين المقدسة تمتد من يوم عيد القيامة، حتى يوم 23 يونيو، حيث تحتفل الكنيسة بعيد العنصرة، ثم تبدأ يوم الاثنين الموافق 24 يونيو صوم الرسل والذي ينتهي يوم 12 يوليو بالاحتفال بعيد القديسين بولس وبطرس الرسول.

وتتكون من 7 آحاد منهم أحد توما الذي يعد أحد سيدي صغير، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكل أحد منهم تخصص له الكنيسة القراءات والتعاليم للأقباط من خلال الأحداث التي تقرأ.