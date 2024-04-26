متى تبدأ الكنيسة أسبوع الآلام 2024؟.. عقب الاحتفال بـ«جمعة ختام الصوم»

تبدأ الكنائس المصرية أسبوع الآلام 2024 آخر أيام الصوم الكبير، وذلك عقب الاحتفال اليوم بـ«جمعة ختام الصوم» الذي تختتم فيه الكنيسة الصوم الأربعيني والذي تصومه الكنيسة كمثال السيد المسيح الذي صام أربعين يوماً وأربعين ليلة.

طقس أسبوع الآلام

ويعد أسبوع الآلام في الكنيسة من أقدس أيام السنة وأكثرها روحية، حيث يعتبر الخطوات الأخيرة للمسيح على الأرض بداية من دخوله أورشليم وصولاً للجلجثة يوم الصلب، بحسب الاعتقاد المسيحي.

وقال البابا شنودة الثالث عن مظاهر إحياء الكنيسة لأسبوع الآلام أن أعمدة الكنيسة تكون ملفوفة بالسواد، الأيقونات أيضًا مجللة بالسواد، وكذلك المانجليا، وبعض جدران الكنيسة، مضيفا أن حتى الألحان حزينة، والقراءات عن الآلام وأحداث هذا الأسبوع.

وتابع البابا شنودة أن الأقباط يبتعدون عن كل مظاهر الفرح، والسيدات تحرم عليهن الزينة خلال هذا الأسبوع، فلا يلبسن الحُلي، ولا يتجملن، ولا يظهر شيء من ذلك في ملابسهن، والحفلات تكون ملغاة حيث تكون الكنيسة كلها في حزن وفي شركة الآم المسيح.

أسبوع الآلام في الكنيسة

وتحيي الكنيسة خلال أيام أسبوع الآلام الأحداث الأخيرة التي قام بها المسيح خلال فترة حياته على الأرض من خلال الصلوات والقراءات في ساعات البصخة خلال هذا الأسبوع.