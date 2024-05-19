للمرة الثانية في ساعتين.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

شهدت سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد 19-5-2024، تراجعا جديدا للمرة الثانية مع نهاية اليوم، إذ سجَّل نحو 3155 جنيها للبيع، و3145 جنيها للشراء، بانخفاض بلغت قيمته نحو 5 جنيهات، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب في تمام الساعة 11:5 مساءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 19-5-2024، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3155 جنيها للبيع و3145 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3630 جنيها للبيع و3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2711 جنيها للبيع، و2700 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2110 جنيهات للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1806 جنيهات للبيع، و1802.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 25360 جنيها للبيع، و25240 جنيها للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا اليوم بقيمة 2415 دولارا للبيع، و2414 دولارا للشراء.