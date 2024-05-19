رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نجوم الفن يحتفلون بفوز الزمالك بكأس الكونفدرالية.. أبطال القارة

كتب:

ياسمين محمود
11:16 م | الأحد 19 مايو 2024
محمد هنيدي

محمد هنيدي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بفوز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، وتحولت صفحات النجوم إلى برقيات تهنئة.

واحتفل محمد هنيدي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، بفوز الزمالك قائلا: مبروك أبطال القارة.. مبروك للزمالك.

واحتفل الملحن سامر أبو طالب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بفوز الزمالك قائلا: نحن أبطال القارة.

أما الفنان شيكو، احتفل بفوز الزمالك عبر انستجرام قائلا: مبروك رجالة.

اقرأ المزيد:

الطفل معاذ محمود: قلدت محمد هنيدي ومثلت مع تامر حسني

مصطفى شعبان: محمد هنيدي فتح الباب لظهور فنانين كبار

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد هنيدي.. ماذا حدث داخل عيادات القلب؟

محمد هنيدي يدخل المستشفى بسبب مشكلة في القلب.. تعرف على التفاصيل
بقلم ياسمين محمود