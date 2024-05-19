نجوم الفن يحتفلون بفوز الزمالك بكأس الكونفدرالية.. أبطال القارة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بفوز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، وتحولت صفحات النجوم إلى برقيات تهنئة.

واحتفل محمد هنيدي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، بفوز الزمالك قائلا: مبروك أبطال القارة.. مبروك للزمالك.

واحتفل الملحن سامر أبو طالب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بفوز الزمالك قائلا: نحن أبطال القارة.

أما الفنان شيكو، احتفل بفوز الزمالك عبر انستجرام قائلا: مبروك رجالة.