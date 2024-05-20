صبحي عسيلة: نتنياهو يزيد لدى الإسرائيليين فكرة الخوف من الآخر

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العقل الغربي في مضمونه لا يفهم مفهوم العمليات الانتحارية بالنسبة لأفراد المقاومة الفلسطينية، وهذا استغله بنيامين نتنياهو بشكل جيد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: أن إسرائيل استخدمت السوشيال ميديا للترويج عن أفكارها وأهدافها، فعندما نرى صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفخياي ادرعي"، نجده يتحدث ويوجه كلامه للمواطن العربي.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية في إسرائيل استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، لتسيد الرواية الإسرائيلية، وأن ما يتعرضوا له بأنها حرب وجودية، وبالتالي رجعنا إلى الماضي بأنها حرب تهدد كيان الدولة الإسرائيلية وكيان اليهود.

وتابع، أن بنيامين نتنياهو عاد إلى ما قبل 75 عاما من القضية الفلسطينية، عندما صور بأن الحرب الحالية هي حرب دينية من خلال استخدامه آيات من التواره وإرسال صور للرأي العام العالمي بأن اليهود يواجهون محرقة لهم جديدة في العصر الحالي.

ونوه بأن نتنياهو نما لدى الإسرائيليين فكرة الخوف من الآخر من خلال تصدير بأن الفلسطيني يهدد وجوده في الأرض، ولذلك نجد فكرة "الكيبوتس"، والذي يعتبرها المستوطن حماية لهم.