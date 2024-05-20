الأميرة رشا يسري لـ«بين السطور»: مصر تقوم بدور محوري تجاه القضية الفلسطينية
كتب:
شريف سليمان
12:49 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي
قالت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، إن القمة العربية الثالثة والثلاثين كانت بمرجعية مصر القوية، مشددة على أن الدور المصري هو الأقوى والأقدم في المنطقة العربية.
وأضافت في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن العالم يعرف جيدا أن مصر هي الدولة المحورية الأولى في المنطقة والتي تستطيع نزع فتيل الأزمة والتوتر والتصاعد.
وتابعت: «فخورة بالدور الذي تقوم به بلدي ومازالت تقوم به من أجل القضية الفلسطينية، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تحقق مكسبا».